季績暴挫99% 阿里巴巴 AI業務有亮點 美股曾漲半成

兩大科技股龍頭昨齊齊公布3月底止季績，當中騰訊控股(700)季績符預期，惟阿里巴巴(9988)上季經調整淨利潤則驚嚇式按年大跌99.7%，至僅8,600萬元(人民幣，下同)，大幅遜色於市場預期的約140億元，集團指受科技業務、即時零售及用戶體驗的投入影響。不過，上季阿里雲智能集團收入416.26億元，大升38%；AI相關產品收入更實現連續11季3位數增長。

阿里上季收入增長3%，至2,433.8億元；純利254.76億元，大升106%。分部表現方面，除雲業務報捷，包括「淘寶閃購」和餓了麼的即時零售收入亦大升57%，至199.88億元，電商合計收入則升6%，至1,222.2億元。另外，國際數字商業收入則升6%，至354.29億元。

AI收入連續11季3位數增

雲業務方面，受惠公共雲業務收入增長驅動，其中包括AI相關產品採用量的提升，外部商業化收入增長亦加速至40%；至於AI相關產品收入亦達89.71億元。

阿里首席執行官吳泳銘表示，阿里全棧AI技術投入已正式跨越初期培育階段，進入正向的規模商業化回報周期，集團在模型、雲基礎設施和應用各層實現加速突破。集團首席財務官徐宏表示，對業務充滿信心，將持續投入AI+雲以強化我們的戰略優勢。