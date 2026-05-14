恒生指數半日升90點　阿里巴巴績後升5%

美國總統特朗普訪華，市場觀望中東局勢的發展及中美雙方貿易的會談，美國三大指數個別發展，當中標指及納指再創新高。恒指今早（14日）裂口高開448點，報26,836點。恒指高開低走，高開後曾稍微擴大至升456點，高見26,844後，升幅不斷收窄，升幅甚至收窄至不足100點，半日升90點，報26,478點，成交1,812.31億元。國指升13點，報8,889點；科指升16點，報5,109點。

科技股個別發展，騰訊（700）季績符預期，股價跌0.09%，報462.2元；美團（3690）跌1.6%，報86.2元；京東（9618）升2.5%，報131.4元；阿里巴巴（9988）首季經調整淨利潤按年大跌99.7%，股價升5.05%，報139.5元；百度（9888）升2.84%，報141.4元；小米（1810）升0.44%，報31.94元；快手（1024）跌0.97%，報51.1元；網易（9999）升0.48%，報187元。