GameStop CEO炮轟eBay董事會為一群失敗者(有片)

被視為「迷因股」（meme stocks）遊戲零售連鎖店GameStop早前提出以560億美元收購eBay，但遭eBay董事會拒絕。eBay董事會質疑GameStop的融資能力。Ryan Cohen近日接受Piers Morgan訪問中炮轟eBay董事會是一群失敗者（a bunch of losers）。

Ryan Cohen在訪談中直言，十分喜歡eBay這公司，但現在正被一群失敗者（a bunch of losers）所管理，又批評eBay董事會及管理層賺取了數百萬美元計的薪資。Ryan Cohen又直言，eBay網頁設計過舊，像是1995年的網頁，又將超過一半的收入用於運營支出。

據外電報道，eBay董事會在回覆Ryan Cohen的信件中表示，公司經財務與法律顧問評估後，認為GameStop的收購提案既缺乏可信度，亦未能反映 eBay 的真正價值，直言「我們認為你的提議既不可信，且吸引力欠奉（neither credible nor attractive）」。