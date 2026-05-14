GameStop CEO炮轟eBay董事會為一群失敗者(有片)

被視為「迷因股」（meme stocks）遊戲零售連鎖店GameStop早前提出以560億美元收購eBay，但遭eBay董事會拒絕。eBay董事會質疑GameStop的融資能力。Ryan Cohen近日接受Piers Morgan訪問中炮轟eBay董事會是一群失敗者（a bunch of losers）。
Ryan Cohen在訪談中直言，十分喜歡eBay這公司，但現在正被一群失敗者（a bunch of losers）所管理，又批評eBay董事會及管理層賺取了數百萬美元計的薪資。Ryan Cohen又直言，eBay網頁設計過舊，像是1995年的網頁，又將超過一半的收入用於運營支出。
據外電報道，eBay董事會在回覆Ryan Cohen的信件中表示，公司經財務與法律顧問評估後，認為GameStop的收購提案既缺乏可信度，亦未能反映 eBay 的真正價值，直言「我們認為你的提議既不可信，且吸引力欠奉（neither credible nor attractive）」。
GameStop早前表示，以約560億美元（約4,368億港元）的現金和股票收購線上零售商eBay，每股作價125美元。GameStop獲道明銀行（TD Bank）承諾，將提供約200億美元的債務融資，以支持交易。Cohen表示，若對方不接納收購建議，已準備發起代理權爭奪戰（Proxy Fight），將直接向eBay股東提購。
Cohen為「籌錢」收購eBay，曾在社交媒體表示，要在eBay「賣貨籌錢」收購（I'm selling stuff on eBay to pay for eBay），並附上他的eBay賬戶連結。不過，這場「賣貨籌錢」策略在不足12小時後，他的帳號便遭到eBay封鎖。
I have been suspended from eBay pic.twitter.com/0vadYCQ6KE— Ryan Cohen (@ryancohen) May 7, 2026
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