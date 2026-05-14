GUM調查：港人平均請3.78日病假　倡企業推「混合病假」

GUM在今年2月至3月期間，進行調查。調查結果顯示，提供彈性工作安排的企業，其僱員平均病假僅為3.7天，未提供相關安排的企業僱員則每年平均請4.5天病假。當中，「可自由選擇WFH（Work From Home，在家工作）」的成效最為顯著，能令員工平均病假水平減少1.1天，反映彈性安排能讓輕度不適的僱員更好地管理身心狀態，避免演變成長期缺席。

強積金研究機構GUM最新的調查顯示，本港企業僱員平均請3.78天病假，較上一期調查的3.94天輕微回落，然而調查指出請病假日數下降未必代表職場健康改善，慢性疾病管理及覆診需求正成為影響生產力的隱性風險。

GUM指，不同行業及職位的病假情況仍存在差異，前線員工佔比超過七成的企業，其每年平均病假達4.5天，反映頻繁接觸客戶、體力或精神消耗較大的崗位，對健康帶來額外壓力。

GUM建議推行「混合病假」模式

GUM在報告中表示，目前許多企業福利未能精準投放，儘管91%企業設有健康計劃，但參與率普遍低於五成，此外，目前慢性疾病相關個案已佔僱員團體醫療索償金額約七成。

GUM建議企業應打破「有病先處理」的傳統思維，針對僱員覆診及輕度不適需求，推行「混合病假」模式，包括半日病假加半日WFH； 以WFH取代全日覆診假；以及彈性調整工作量。