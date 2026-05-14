宏利首季核心盈利升3.9%，亞洲保險業務錄強勁增長。

宏利金融(945)公布截至2026 年3月 31 日的第一季度業績。期內，集團核心盈利為18.36億加元，按年升3.9%，主要受涉及市場經驗的淨虧損減少及核心盈利增長所帶動；新造業務CSM為10.19億元，上升12.3%；新造業務價值9.44億元，上升4.1%；歸屬於股東的淨收入為11.47億加元，按年升136.5%。宏利金融擬派息每股0.485加元。

宏利總裁兼首席執行官韋寧頓表示，集團核心 EPS 錄得雙位數增長，新造業務勢頭持續增強；儘管宏觀經濟環境存在不確定性，三大保險業務分部的新造業務 CSM 仍全部錄得雙位數增長。同時，亞洲再次錄得另一季度佳績，核心盈利增長 22%，新造業務價值增長 15%，反映區內主要市場的貢獻強勁。