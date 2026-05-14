宏利首季核心盈利升3.9%，亞洲保險業務錄強勁增長。

宏利金融(945)公布截至2026 年3月 31 日的第一季度業績。期內，集團核心盈利為18.36億加元，按年升3.9%，主要受涉及市場經驗的淨虧損減少及核心盈利增長所帶動；新造業務CSM為10.19億元，上升12.3%；新造業務價值9.44億元，上升4.1%；歸屬於股東的淨收入為11.47億加元，按年升136.5%。宏利金融擬派息每股0.485加元。
宏利總裁兼首席執行官韋寧頓表示，集團核心 EPS 錄得雙位數增長，新造業務勢頭持續增強；儘管宏觀經濟環境存在不確定性，三大保險業務分部的新造業務 CSM 仍全部錄得雙位數增長。同時，亞洲再次錄得另一季度佳績，核心盈利增長 22%，新造業務價值增長 15%，反映區內主要市場的貢獻強勁。
宏利港澳核心盈利按年增27%
單計亞洲保險業務，宏利香港及澳門於第一季在多項主要業績指標上均錄得強勁增長。期內，核心盈利為25億港元，按年增加27%；APE 銷售額48億港元，按年增加18%；新造業務價值22億港元，按年增加10%；新造業務CSM為18億港元，按年增加5%。
同時，宏利繼續成為全港最大強積金服務供應商。截至2026年第一季末，按強積金管理資產計算，宏利的市佔率為27.8%；而在2026年1月1日至3月31日期間，按平均每月淨流入計算，宏利的市佔率達31.7%，繼續排名榜首。
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