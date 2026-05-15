料A股跑贏 花旗降恒指目標 今年看29600

中美元首會面，惟中港股反應未明顯，恒生指數昨高開低走，早段最多曾大升456點，至26,844點，再創逾3個月高，惟午後一度倒跌，收市則險升不足1點，報26,389點。大市對港股後市持續審慎樂觀，花旗發報告以港股明年盈利增長預測下調為由，將恒指今年底目標由3萬點，稍降至29,600點；明年上半年則看30,500點，潛在升幅分別12%及15%。
花旗預料今明兩年預測盈利增長分別為9.9%及11.9%，並指中港股的市盈率(PE)及市帳率(PB)均處歷史平均水平，估值不高。不過，該行偏好A股多於港股，主要由於A股中的科技股權重比重較高，以及流動性較佳。
料A股跑贏 薦騰訊友邦
板塊方面，該行看好科技、基本資源、醫療護理及互聯網板塊，同時將保險股評級由「中性」上調至「超配」，主要預期行業股票收益上升；至於互聯網板塊由於盈利增長減慢，因此建議削減比重。花旗對H股的首選買入名單包括騰訊控股(700)、友邦保險(1299)、恒瑞醫藥(1276)、攜程(9961)、五礦資源(1208)、中金公司(3908)、瀾起科技(6809) 及ASMPT(522)。
港股險升 阿里放榜後衝高
大市方面，港股除恒指險升，國企股指數及恒生科技指數則報跌，前者報8,858點，跌0.2%；後者報5,076點，失0.4%。大市主板成交額3,067億元，不過港股通則走資97億元，為約1個月來最大額走資。
市場焦點在放榜後的阿里巴巴(9988)及騰訊，兩股高開後走軟，前者昨一度衝高8.4%，收市仍升3.8%，至137.9元，為昨表現第二佳藍籌；後者最多升3.7%，收市報460.2元，倒跌0.5%。招銀國際認為，阿里巴巴雲業務表現強勁，看好收入會進一步加速，維持「買入」評級，美股目標價220.1美元。大和則指騰訊遊戲收入略遜預期，將其目標價降至700元，重申「買入」。
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