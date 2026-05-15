料A股跑贏 花旗降恒指目標 今年看29600

港股昨早段曾升456點，至26,844點，再創逾3個月高。(中新社)

中美元首會面，惟中港股反應未明顯，恒生指數昨高開低走，早段最多曾大升456點，至26,844點，再創逾3個月高，惟午後一度倒跌，收市則險升不足1點，報26,389點。大市對港股後市持續審慎樂觀，花旗發報告以港股明年盈利增長預測下調為由，將恒指今年底目標由3萬點，稍降至29,600點；明年上半年則看30,500點，潛在升幅分別12%及15%。

花旗預料今明兩年預測盈利增長分別為9.9%及11.9%，並指中港股的市盈率(PE)及市帳率(PB)均處歷史平均水平，估值不高。不過，該行偏好A股多於港股，主要由於A股中的科技股權重比重較高，以及流動性較佳。