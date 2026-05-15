恒生指數平開低走　跌426點失守兩萬六　中芯股價由升轉跌(更新)

美國三大指數繼續造好，當中標指及納指再創新高，道指重上5萬點關口。恒指繼昨日高開低走後，今早（15日）開市欠方向，輕微高開1點，報26,391點。恒指輕微高開1點，已為大市高位所在，走勢隨即向下，早段最多跌329點，見26,059點，其跌由稍微收窄，半日跌229點，報26,159點。恒指午後跌幅再擴大，最多跌541點，低見25,847點，尾市跌幅稍微收窄，最終跌426點，收報25,962點，成交3,253.86億元。國指跌167點，報8,691點；科指跌135點，報4,941點。

科技股受壓，騰訊（700）升0.33%，報456.4元；美團（3690）跌3.5%，報82.7元；京東（9618）跌1.69%，報127.9元；阿里巴巴（9988）跌4.06%，報132.3元；百度（9888）跌3.62%，報135.8元；小米（1810）跌3.22%，報30.7元；快手（1024）跌2.97%，報49.34元；網易（9999）跌2.56%，報179元。