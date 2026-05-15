習特會｜雷軍馬斯克國宴互動　用小米手機自拍(有片)

周四晚（14日）國家主席習近平在北京人民大會堂舉行國宴，款待到訪的美國總統特朗普。晚宴上，小米創辦人兼行政總裁雷軍主動與Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）合影，中美兩大科技及車企掌舵人互動，相關片段在社交媒體熱傳。

網上流傳影片顯示，宴會期間，馬斯克坐在餐桌前，雷軍主動靠近並輕拍其肩膀，馬斯克轉頭後雙方握手。雷軍笑着等了一會後，拿出小米手機示意想和馬斯克自拍合影，之後兩人一起自拍留念，而馬斯克十分配合，還做出眨眼作出搞怪表情。影片中可看到，合照後馬斯克與雷軍便沒有交流，馬斯克開始玩手機。