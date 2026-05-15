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財經
出版：2026-May-15 11:30
更新：2026-May-15 11:30

習特會｜雷軍馬斯克國宴互動　用小米手機自拍(有片)

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雷軍與馬斯克自拍互動。(X)

雷軍與馬斯克自拍互動。(X)

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周四晚（14日）國家主席習近平在北京人民大會堂舉行國宴，款待到訪的美國總統特朗普。晚宴上，小米創辦人兼行政總裁雷軍主動與Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）合影，中美兩大科技及車企掌舵人互動，相關片段在社交媒體熱傳。

網上流傳影片顯示，宴會期間，馬斯克坐在餐桌前，雷軍主動靠近並輕拍其肩膀，馬斯克轉頭後雙方握手。雷軍笑着等了一會後，拿出小米手機示意想和馬斯克自拍合影，之後兩人一起自拍留念，而馬斯克十分配合，還做出眨眼作出搞怪表情。影片中可看到，合照後馬斯克與雷軍便沒有交流，馬斯克開始玩手機。

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雷軍與馬斯克自拍互動。(X) 合照後馬斯克與雷軍便沒有交流。(X) 馬斯克幼子亮相國宴背「虎頭包」　陸品牌暴紅當日銷量飆十倍 國務院總理李強晤美企CEO代表團，馬斯克帶同6歲兒子X Æ A-Xii到人民大會堂出席。X一臉雀躍。(美聯社)

據內媒報道，今次並非雷軍與馬斯克首次交流，在 2013年，雷軍曾前往美國拜訪馬斯克，並實地參觀了特斯拉總部工廠，並與馬斯克合影。

據內媒報道，日前小米官方暫停開放了5月13日至5月22日期間的小米汽車工廠參觀報名通道，正值特朗普訪華，因此市場猜測，此舉或為迎接重要外賓或馬斯克到訪，而提前準備。

在2013年，雷軍曾前往美國拜訪馬斯克。(網上圖片)

在2013年，雷軍曾前往美國拜訪馬斯克。(網上圖片)

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