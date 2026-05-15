香港首季GDP增5.9%　全年增長預測維持2.5%至3.5%

政府公布，今年首季實質本地生產總值按年增長5.9%，較上一季的4%增幅加快。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升2.9%。至於全年實質本地生產總值增長預測，則維持在《財政預算案》公布的2.5%至3.5%。
政府經濟顧問范婉兒表示，本港首季經濟表現亮麗，按季有明顯加速，增長動能全面，出口和內需皆走強。她提及，國際油價急升對首季通脹影響仍然輕微，但預料油價對通脹的影響將於未來幾個月會持續顯現。
政府指，受全球對人工智能相關電子產品的持續需求及亞洲區內貿易往來暢旺所帶動，整體貨物出口在第一季按年實質大幅增長23.7%。服務輸出繼續按年實質穩健擴張3.5%。
政府提及，消費物價通脹在第一季維持輕微，儘管於3月略為加快，主要受與燃料相關的組成項目所帶動，反映國際油價上升的影響，其他組成項目的價格壓力大致受控。基本綜合消費物價指數在第一季按年上升1.4%，上一季的升幅為1.1%。
政府表示，展望未來，香港的經濟前景大致保持強韌，中東衝突對香港經濟的影響至今有限。然而，有關衝突的走向仍然極不明朗，倘若局勢進一步升級或持續緊張，可能會加劇環球金融市場波動，對增長構成下行風險並對通脹構成上行風險。
政府提及，通脹展望方面，國際油價上升應會在未來數月繼續傳導至消費物價內與燃料相關的組成項目，然而，整體香港通脹料會保持相對穩定，反映本港作為以服務業為主的經濟體，能源強度較低，而且來自內地穩定能源供應有助緩減外部衝擊。
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