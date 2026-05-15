香港首季GDP增5.9%　全年增長預測維持2.5%至3.5%

政府公布，今年首季實質本地生產總值按年增長5.9%，較上一季的4%增幅加快。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升2.9%。至於全年實質本地生產總值增長預測，則維持在《財政預算案》公布的2.5%至3.5%。

政府經濟顧問范婉兒表示，本港首季經濟表現亮麗，按季有明顯加速，增長動能全面，出口和內需皆走強。她提及，國際油價急升對首季通脹影響仍然輕微，但預料油價對通脹的影響將於未來幾個月會持續顯現。

政府指，受全球對人工智能相關電子產品的持續需求及亞洲區內貿易往來暢旺所帶動，整體貨物出口在第一季按年實質大幅增長23.7%。服務輸出繼續按年實質穩健擴張3.5%。