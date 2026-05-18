中海油：進一步加快南海油氣資源勘探開發 海南分公司擔當深海科技發展核心力量

中國海洋石油(883)旗下海南分公司於今年一季度油氣生產平穩運行，負責人表示，2025年年產油氣當量超過1,000萬噸，預計今年的產量和去年基本持平。海南分公司先後發現內地首個深水深層大氣田寶島21-1，以及全球首個超深水超淺層千億方大氣田陵水36-1，2025年更提前一年實現建成「南海萬億大氣區」，是海南自貿港最大的天然氣供應商和粵港澳大灣區重要的清潔能源供應基地，未來將助力粵港澳大灣區和海南自貿區的綠色可持續發展。公司將進一步加快南海油氣資源勘探開發，進一步開展產業升級及開展科智創新。

海南分公司成功開發投產內地首個超深水氣田「深海一號」一期、內地首個深水高壓氣田「深海一號」二期，以及該公司首個油田文昌16-2；同時亦積極挖潛東方1-1等老氣田產能。在南海天然氣開發方面，成功實現合作到自營、淺水到深水的重大跨越，尤其是「深海一號」超深水大氣田成功投產，標誌著內地深水油氣開發正式進行「超深水時代」。未來，海南分公司是深水領域天然氣開發生產的主力軍，2025年深水領域產量首次突破50億立方米；2030年海南分公司深水領域產量佔比61%，成為海南分公司未來天然氣上產的重要發力點。

另外，位於海南三亞的中海油南山終端自1996年初投產以來，累計實現超過150億立方米天然氣輸送，用於三亞、萬寧及文昌調峰發電及居民生活用氣。

料國際油價年內仍在高位水平徘徊

今年受中東戰爭局勢影響，走勢波動，中海油負責人回應指出，雖然中東局勢近期已經略為緩和，惟整體仍然混亂，惟集團在中東地區業務有限，因此對其影響較為輕微，由於戰爭令國際原油產量回落，估計年內油價仍會在高位水平徘徊，對公司的原油生產生意帶來利好。

海南封關對現有業務暫無實質上變化

被問及海南自貿港全面封關後，對公司的海南業務會否有影響，中海油海南分公司負責人稱，相關政策對現有業務場景並非全然適用，因此暫無實質上的變化，公司將會持續跟蹤政策進展，推進相關研究和布局優化，以達至進一步優化布局。