恒生指數半日跌350點　「超購王」翼菲升八成(更新)

環球債息大幅上升，當中日本10年期債息曾觸及2.8厘，升約10個基點，美國三大指數上周五受壓。恒指上周累跌逾400點後，今早（18日）低開123點，報25,838點。恒指低開低走，走勢向下，一開市隨即急跌，然後跌幅不斷擴大，曾跌457點，低見25,505點，半日跌350點，報25,612點，成交1,612.57億元。國指跌111點，報8,579點；科指跌102點，報4,838點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.45%，報449.8元；美團（3690）跌0.85%，報82元；京東（9618）跌1.25%，報126.3元；阿里巴巴（9988）跌1.66%，報130.1元；百度（9888）跌0.15%，報135.6元；小米（1810）跌0.78%，報30.46元；快手（1024）升1.26%，報48.72元；網易（9999）跌1.34%，報176.6元。