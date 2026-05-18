恒生指數跌287點　「超購王」翼菲升逾七成半(更新)

環球債息大幅上升，當中日本10年期債息曾觸及2.8厘，升約10個基點，美國三大指數上周五受壓。恒指上周累跌逾400點後，今早（18日）低開123點，報25,838點。恒指低開低走，走勢向下，一開市隨即急跌，然後跌幅不斷擴大，曾跌457點，低見25,505點，半日跌350點，報25,612點。恒指午後仍維持約逾300點的跌幅，尾市跌勢略為收窄，最終跌287點，收報25,675點，成交2,927.12億元。國指跌93點，報8,597點；科指跌96點，報4,844點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.58%，報449.2元；美團（3690）跌0.67%，報82.15元；京東（9618）跌1.1%，報126.5元；阿里巴巴（9988）跌0.45%，報131.7元；百度（9888）跌0.81%，報134.7元；小米（1810）跌0.13%，報30.66元；快手（1024）跌1.34%，報48.68元；網易（9999）跌2.18%，報175.1元。