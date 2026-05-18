旺角中心開業廿年老店光榮結業 清貨全場十蚊件｜結業潮

2026年結業潮持續，不少商場的租戶因網購及北上消費等因素，經營陷困難。近日有網民發現於青少年潮流集中地旺角中心「旺中」，一間經營近20年的時裝及潮流配飾老店即將光榮結業，正以「$10一件」執笠價大清貨，事件引發顧客及網民熱議旺中「青春回憶」，紛紛表示不捨。

旺角中心素來是多代年青人潮流集中地，售賣時裝、潮流配飾及「掃街」小食店均是集體回憶，惟如同旺角其他商場，疫後面對經濟轉型、租金成本問題、網購及北上消費等因素，一眾商戶均面對營運困難。日前有網民在社交平台Threads分享，旺中一間經營多年的老店即將結業：「旺中三樓，20年老店光榮結業，全場$10一件，最後三日，經過嘅話記得支持吓」。照片所見這間老店主要售賣內衣褲及潮流配飾等，如褲襪、絲襪、Leggings、背心、運動短褲，絲巾圍巾、髮飾小飾物等。店家並非位於獨立舖位，而是位於商場中央的小攤檔。

唏噓風光不再 「廿年前迫人到呼吸都成問題」 結業消息隨即在網上引起討論，勾起網民的青春回憶。有人留言表示，該店是他們青春的一部分，亦有人唏噓地表示風光景象不再：「睇住旺中變成咁，好唏噓。20年前嘅旺中迫人到呼吸都成問題」、「想當年每次行旺中都會講幾十次：前面行唔到呀！」，惟亦有人指現時旺中仍有一定人流，「行兩步都頂住哂，尤其立食區，公道啲對番同期舊式商場佢已經算三甲」、「而家都多人呀，係多咗整甲、人生四格、野食」、「其實宜家都係，放學時間同星期六日都系多人到癲」。

另外有不少顧客對這店的結業感到非常不捨，形容「真係由細睇到大，急住要野一定直接去呢度」、「真正明碼實價，無任何套路嘅良心小店！」、「跳舞出show一定喺你哋度買到啱」、「 我上年扮學生妹喺度搵到象襪！」、「真係好唔捨得，初中同表姐行到依家、「時代的眼淚」。惟有人直言網購已成生活一部份，故小店退場屬正常變遷，以前一到換季時間就約埋班同學去旺中買衫，而家有淘寶拼多多咁方便又平，旺中真係好難做」、「其實都冇計，以前咪又係攞大陸貨賣。而家個個淘寶拼多多，點會比你咁樣賺」。