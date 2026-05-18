恒大清盤人據報向羅兵咸永道索償570億人民幣 指審計過程疏忽及虛假陳述

彭博報道，中國恒大集團清盤人正就針對羅兵咸永道國際及其中國內地和香港關聯機構提起的訴訟，追討570億元（人民幣，下同）賠償。(資料圖片)

彭博報道，中國恒大集團清盤人正就針對羅兵咸永道國際及其中國內地和香港關聯機構提起的訴訟，追討570億元（人民幣，下同）賠償。

報道指，雙方律師稱在上述總金額中，清盤人尋求向羅兵咸永道國際總部實體及其兩家本地關聯機構追討380億元。此外，尋求向香港和內地實體追討190億元。案件核心聚焦於羅兵咸永道對恒大的審計工作。清盤人於2024年提起訴訟，指控羅兵咸永道在審計過程中存在「疏忽」和「虛假陳述」。

該訴訟最初針對羅兵咸永道在中國內地及香港的關聯實體，隨後清盤人將羅兵咸永道國際亦列為被告。羅兵咸永道國際要求從被告名單中除名，並尋求駁回清盤人對其提出的索賠。如果這一嘗試成功，清盤人仍可繼續針對本地實體推進訴訟。