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財經
出版：2026-May-18 15:19
更新：2026-May-18 15:19

南韓法院裁定工會罷工不得影響三星產量　勞資雙方再談判

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三星電子的勞資雙方，周一正進行第二輪談判。(資料圖片/路透社)

三星電子的勞資雙方，周一正進行第二輪談判。(資料圖片/路透社)

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三星電子的勞資雙方，周一（18日）正進行第二輪談判之際，南韓水源地方法院批准三星電子提出的部分禁令申請，要求三星電子的工會確保罷工行動不會影響產量，以及不得導致原材料、產品質量下降。若違反禁制令，工會將遭到每日1億韓元的罰款。

三星電子工會此前宣布在周四（21日）展開大罷工，資方確保績效獎金發放標準公開透明，並廢除績效獎金上限。

南韓總統李在明周一在社交媒體發文表示，南韓施行自由民主和資本主義市場經濟，勞資雙方必須同樣受到尊重，勞動權利與企業經營權也須同樣受尊重，又提及憲法規定，可以為了公共福利等目的，從而限制國民的基本權利。

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韓聯社引述分析認為，李在明當天釋放的訊息意在以勞動權利與企業經營權是同等為前提，呼籲勞資雙方相互讓步，同時他提到「限制國民基本權利」，明確指出政府有可能採取行使緊急調整權等相應措施，以應對罷工。

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