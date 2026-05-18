南韓法院裁定工會罷工不得影響三星產量　勞資雙方再談判

三星電子的勞資雙方，周一（18日）正進行第二輪談判之際，南韓水源地方法院批准三星電子提出的部分禁令申請，要求三星電子的工會確保罷工行動不會影響產量，以及不得導致原材料、產品質量下降。若違反禁制令，工會將遭到每日1億韓元的罰款。
三星電子工會此前宣布在周四（21日）展開大罷工，資方確保績效獎金發放標準公開透明，並廢除績效獎金上限。
南韓總統李在明周一在社交媒體發文表示，南韓施行自由民主和資本主義市場經濟，勞資雙方必須同樣受到尊重，勞動權利與企業經營權也須同樣受尊重，又提及憲法規定，可以為了公共福利等目的，從而限制國民的基本權利。
韓聯社引述分析認為，李在明當天釋放的訊息意在以勞動權利與企業經營權是同等為前提，呼籲勞資雙方相互讓步，同時他提到「限制國民基本權利」，明確指出政府有可能採取行使緊急調整權等相應措施，以應對罷工。
자유민주적 기본질서와 자본주의적 시장경제질서를 채택한 대한민국에서는 기업만큼 노동도 존중되어야 하고, 노동권만큼 기업경영권도 존중되어야 합니다.— 이재명 (@Jaemyung_Lee) May 18, 2026
노동자는 노무 제공에 대해 정당한 노동의 대가를 받을 수 있어야 하고, 위험과 손실을 부담하며 투자한 주주들은 기업이윤에 몫을 가집니다.…
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