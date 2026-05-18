百度上季經調整利潤少33% AI收入首次佔比過半

百度集團(9888)公布3月底止首季收入320.75億元(人民幣，下同)，按年少1.2%；歸屬百度的淨利潤34.45億元，少55.4%；非公認會計準則下歸屬百度的淨利潤為43.3億元，按年跌33%，按季升11%。集團上季一般性業務收入260億元，按年多2%，超出市場預期，當中AI新業務收入136億元，按年升49%，按季升21%，佔百度一般性業務收入的52%，已連續多個季度增長。

百度創始人李彥宏表示，AI業務收入佔比的首次過半，標誌著AI已成為百度的核心驅動力。上季度在強勁的企業需求刺激下，AI雲收入增長勢頭強勁，AI應用持續在企業和個人中擴大影響力，進一步驗證了百度AI創新的商業潛力。他又預期，AI將在未來幾個季度為百度創造更多價值。

百度首席財務官何海健表示，百度經營現金流於上季度保持正值，為27億元，反映經營效率及整體業務健康持續改善。

蘿蔔快跑總訂單增逾 120%

另外，集團上季無人車服務蘿蔔快跑提供的全無人自動駕駛營運訂單為320萬單，3月內單周訂單量峰值超過35萬單。總訂單量增長超過120%。截至今年4月，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過22百萬單。李彥宏指，蘿蔔快跑在全無人自動駕駛營運訂單量方面持續錄得3位數增長，並推進其國際擴張。