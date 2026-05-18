滙豐：香港富裕家庭潛在醫療財務缺口可高達240萬元 6成人未有定期體檢

滙豐控股(005)發布《滙豐卓越理財富裕家庭健康報告2026》，指香港富裕家庭在面對重大健康風險時，或面臨達240萬元的潛在財務缺口，相關數字按兩部分推算，其中包括約150萬港元的醫療開支差額；以及約90萬港元的潛在收入損失，主因治療期間工作能力受影響所致。 報告 又發現，香港在區內富裕家庭心目中具備明顯的健康樞紐定位：約七成內地富裕家庭視香港為健康樞紐，主要原因包括香港具備世界級的醫療專家與治療水平(70%)、健康檢查及癌症篩查技術(72%)，以及醫療服務性價比(65%)。

同時，報告亦指出，缺乏預防及早期篩查，或會在不知不覺間增加健康風險， 突顯了提前管理健康的重要性，其中有60%港人未有定期進行體檢，主要原因：費用高昂(37%)、自覺健康(33%)。高達 85%未有定期進行癌症篩查，主要原因：45%自覺生活習慣良好即無需檢查。 報告指出，健康風險可迅速演變為家庭資產負債表上的「隱性缺口」。因此，富裕家庭愈來愈傾向以跨地域方式配置醫療資源，並需要一個能夠整合香港與內地醫療服務、健康管理及保障方案的跨境平台，以更有系統地管理健康與財務風險。

推三間指定醫療中心 為此，匯豐卓越理財宣布聯乘香港中文大學醫院、港怡醫療及養醫療集團，推出三間指定醫療中心，為客戶提供專屬預約及門診禮遇，提升就醫靈活性，全面支持其客戶家人的醫療需求。此外，滙豐亦與全港所有14間香港私家醫院合作，提供超過100 個健康檢查計劃選擇，進一步擴闊客戶在預防及早期篩查方面的可及性與選擇。 在內地方面，滙豐卓越理財與內地三大知名醫療機構合作，包括Humansa 亞新舟(廣州)、嘉會醫療(深圳)深圳嘉榮綜合門診部及深圳新風和睦家醫院，為客戶提供國際級體檢方案。除上述醫療機構外，客戶可享用鎂信健康醫療網絡旗下逾200間私人醫療機構的門診支援，覆蓋北上廣深等一線城市及全國逾30個城市。透過鎂信健康專屬微信小程序，以優惠價格選購多達400種藥物及保健產品，配送至內地指定地址。