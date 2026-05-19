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財經
出版：2026-May-19 10:37
更新：2026-May-19 16:29

恒生指數升122點　渣打升逾2%(更新)

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恒生指數高開18點，報25,838點。(資料圖片)

恒生指數高開18點，報25,838點。(資料圖片)

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美國總統特朗普表示，押後原定於周二攻擊伊朗的計劃，消息令市場憧憬美伊談判結果，美國三大指數個別發展。恒指開市回穩，今早（19日）高開18點，報25,838點。恒指高開後，大市走勢向上，曾一升170點，高見25,845點，之後大市走勢反覆，半日升98點，報25,774點。恒指午後初段走勢反覆，尾市走勢向上，升幅擴大，最後升122點，收報25,797點，成交2,721.66億元。國指升41點，報8,639點；科指升12點，報4,857點。

科技股個別發展，騰訊（700）升2.4%，報460元；美團（3690）升1.1%，報83.05元；京東（9618）跌0.47%，報125.9元；阿里巴巴（9988）升1.22%，報133.3元；百度（9888）升1.49%，報136.7元；小米（1810）跌0.07%，報30.64元；快手（1024）升0.41%，報48.88元；網易（9999）升1.77%，報178.2元。

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渣打（2888）公布新中期目標，股價升2.34%，報201.2元；滙控（005）升1.59%，報140.3元。

泡泡瑪特（9992）升1.19%，報152.5元。

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