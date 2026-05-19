陳茂波訪巴黎　籲法金融機構用好香港優勢拓展亞洲資產

財政司司長陳茂波周一(18日)抵達法國巴黎，展開歐洲訪問行程。陳茂波在抵埗後，拜會中國駐法國大使鄧勵，雙方就中法和中歐關係，以及香港的最新發展情況深入交流。
陳茂波之後到訪法國資產管理協會，與多位業界代表會面，就促進兩地投資合作深入交流。陳茂波指出，香港經濟在去年及今年首季穩步增長，金融體系穩健。國際貨幣基金組織及兩家主要信貸評級機構近期均對香港的經濟和財政政策作出正面評價。
陳茂波說，對於同時尋求資金安全和投資回報的法國投資者，香港在「一國兩制」下資金、人才自由進出的優勢、蓬勃的金融生態，以及聯通內地和全球的資本市場，是他們多元化配置資產的理想地點。法國金融機構用好香港的優勢，拓展亞洲的資產及財富管理業務，正值其時。
國際資本對接中國機遇最佳門戶
他亦到訪智庫機構巴黎亞洲中心，與多名理事會面。該中心聚焦研究地緣政治戰略、國際關係與治理、經濟及社會發展動態，是法國專注於亞洲戰略及地緣政治分析領域的重要機構之一。陳茂波分享香港最新的經濟和社會情況，以及未來發展的方向和重點領域，並與協會理事就國際經貿形勢與中國發展交換意見。
陳茂波指出，香港的「一國兩制」安排將長期堅持，競爭優勢建基於多個方面，包括普通法、自由港地位、低稅制、穩定的營商環境、可預期的經濟和金融政策，以及與內地資本市場的互聯互通等，令香港成為國際資本對接中國機遇的最佳門戶。
他歡迎巴黎亞洲中心與香港進行更多不同面向的交流，包括組織代表團訪問香港，加強兩地深度的相互了解，促進兩地金融和工商界探索更多合作共贏的機會。陳茂波將繼續在巴黎的訪問行程，出席「不為恐怖行為供資」部長級會議。
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