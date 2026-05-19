陳茂波訪巴黎　籲法金融機構用好香港優勢拓展亞洲資產

陳茂波之後到訪法國資產管理協會，與多位業界代表會面，就促進兩地投資合作深入交流。陳茂波指出，香港經濟在去年及今年首季穩步增長，金融體系穩健。國際貨幣基金組織及兩家主要信貸評級機構近期均對香港的經濟和財政政策作出正面評價。

陳茂波說，對於同時尋求資金安全和投資回報的法國投資者，香港在「一國兩制」下資金、人才自由進出的優勢、蓬勃的金融生態，以及聯通內地和全球的資本市場，是他們多元化配置資產的理想地點。法國金融機構用好香港的優勢，拓展亞洲的資產及財富管理業務，正值其時。