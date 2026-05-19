朗豪坊Chiikawa拉麵店熱潮不再？ 粉絲心酸晚市「近半吉位」

有Chiikawa粉絲表示周日晚市時段往旺角朗豪坊的「吉伊卡哇拉麵」，觀察到餐廳近半出現「吉位」。事主對此冷清情景「唔忍心」，決定再入去幫襯及買周邊產品。(Chiikawa HK Fans Club FB)

Chiikawa近年於香港連番掀起熱潮，不少周邊商品均大受歡迎，惟高峰期過後亦要面對客流考驗。社交平台有Chiikawa粉絲表示，周日(17日)於晚市時段往旺角朗豪坊的「吉伊卡哇拉麵」(Chiikawa拉麵店)附近時，觀察到餐廳近半出現「吉位」。事主對此冷清情景「唔忍心」，決定再入去幫襯及買周邊產品，事件亦引起網民討論Chiikawa主題餐廳的經營挑戰。

「吉伊卡哇拉麵」朗豪坊分店為全球最大及首間海外分店，於去年8月開業，店內拉麵定價為115港幣至150港幣不等，設有87個座位，開業初期曾實施預約制，一位難求，場內有非常多Chiikawa布置，更有立體雕塑打卡位。

有粉絲facebook周一在社交平台群組「Chiikawa HK Fans Club」上，以「你～還記得佢嗎？」為題，分享「吉伊卡哇拉麵」狀況。事主表示，周日下班後原先前往MOKO新世紀廣場的Chiikawa 限定店感受氣氛，及後臨近晚上8時前往朗豪坊尋找餐廳晚餐，當走到「吉伊卡哇拉麵」店外觀察時，發現晚市黃金時段卻有近半座位空置，事主形容當刻「心都噏埋」。他坦言以過百元的價格，坊間有更多質素更好的拉麵選擇，但因為「唔忍心見佢咁冷清」，最終決定再次入內光顧，並購買周邊商品。他坦言菜單單一且選擇少，「根本無必要再去多次，再幫襯也許是愛吧」，又詢問其他粉絲會否再次光顧。