OpenAI案馬斯克敗訴 陪審團2小時極速裁定時效已過 馬斯克表明上訴

馬斯克控告OpenAI案結果出爐。陪審團在不到2小時內即達成一致裁決，認定馬斯克的所有相關主張均因超過法定追訴期限而不成立，其中包括OpenAI轉向獲利導向的商業模式、違背其最初的非營利使命等指控。聯邦法官Yvonne Gonzalez Rogers接受陪審團的建議性裁決，直接駁回馬斯克的所有主張。

針對馬斯克提出的三項主要主張，即OpenAI「違反慈善信託」、「利用其捐款獲取不當利益」，以及「Microsoft協助及教唆違反上述行為」，陪審團認為前兩項已超過加州3年訴訟時效而予以駁回；至於最後一項有關Microsoft的教唆指控，則因主要主張已被時效駁回而連帶不成立。