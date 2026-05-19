OpenAI案馬斯克敗訴 陪審團2小時極速裁定時效已過 馬斯克表明上訴

馬斯克控告OpenAI案結果出爐。陪審團在不到2小時內即達成一致裁決，認定馬斯克的所有相關主張均因超過法定追訴期限而不成立，其中包括OpenAI轉向獲利導向的商業模式、違背其最初的非營利使命等指控。聯邦法官Yvonne Gonzalez Rogers接受陪審團的建議性裁決，直接駁回馬斯克的所有主張。
針對馬斯克提出的三項主要主張，即OpenAI「違反慈善信託」、「利用其捐款獲取不當利益」，以及「Microsoft協助及教唆違反上述行為」，陪審團認為前兩項已超過加州3年訴訟時效而予以駁回；至於最後一項有關Microsoft的教唆指控，則因主要主張已被時效駁回而連帶不成立。
不過馬斯克一方已明確表示將提出上訴。其代表律師Marc Toberoff在庭外記者會上表示，「這場戰爭還沒有結束」。馬斯克本人則在社交平台發文稱，判決只是「基於日曆與時效的技術性裁決」，並認為任何有仔細關注此案的人都知道，OpenAI行政總裁Altman與聯合創始人Greg Brockman是靠「竊取慈善機構資金」來讓自己致富。他表明將上訴至美國第九巡迴上訴法院。
美國第九巡迴上訴法院是美國13個聯邦上訴法院之一，也是全美規模最大、管轄人口最多的法院。當事人若不服美國聯邦地方法院的判決，可向該法院提出上訴。
ADVERTISEMENT