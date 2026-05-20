傳新世界付退出費 甩手11 SKIES租約

新世界發展(017)再傳擬甩手機場航天城商業項目11 SKIES！外電昨報道指，新世界正商討支付一筆費用，以終止其在11 SKIES的義務，這筆款項相當於「退出費」，將用於結清新世界對香港機場管理局的部分長期租賃義務。報道又指，這筆費用不太可能以現金支付，預計將以土地或其他資產作為抵償。

新世界昨收報8.44元，升0.02元或0.2%，本周則累挫6.1%。

租金義務或達702億

《彭博》報道指，目前新世界與機管局尚未就具體的支付金額達成協議，但新世界面臨巨額的租金承諾。據瑞銀估計，新世界在2028年至2066年期間，每年須就11 SKIES支付至少18億元租金義務，總額達702億元。