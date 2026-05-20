傳新世界付退出費 甩手11 SKIES租約

新世界發展(017)再傳擬甩手機場航天城商業項目11 SKIES！外電昨報道指，新世界正商討支付一筆費用，以終止其在11 SKIES的義務，這筆款項相當於「退出費」，將用於結清新世界對香港機場管理局的部分長期租賃義務。報道又指，這筆費用不太可能以現金支付，預計將以土地或其他資產作為抵償。
新世界昨收報8.44元，升0.02元或0.2%，本周則累挫6.1%。
租金義務或達702億
《彭博》報道指，目前新世界與機管局尚未就具體的支付金額達成協議，但新世界面臨巨額的租金承諾。據瑞銀估計，新世界在2028年至2066年期間，每年須就11 SKIES支付至少18億元租金義務，總額達702億元。
此外，雙方已就多種支付方案進行磋商，包括由機管局接收新世界持有的土地、入股該公司，或由新世界向機管局提供免費服務，以及支付現金等其他建議。報道又提到，隨著新世界有意退出，機管局正尋求與香港其他主要開發商以及全球休閒娛樂營運商合作，以接手商場營運。
機管局稱保持溝通
機管局回應指，當局一直與新世界就11 SKIES項目保持密切溝通，並計劃在這個項目中，更側重於娛樂和餐飲服務。
上周市場亦傳出，在香港國際機場二號航站樓啟用前，機管局將接手新世界11 SKIES的70%樓面，及後新世界指未與任何潛在投資者達成任何協議。市場一直有消息指，新世界有意引入戰略投資者，以緩解債務情況，惟潛在投資者要求新世界必須先解決11 SKIES問題。
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