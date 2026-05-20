萬斯為特朗普辯護　指總統本人不會親自買賣

美國政府道德辦公室的文件顯示，美國特朗普在第一季買入多間美國大型公司的股票及債券，合共逾千萬美元以上，引發內線交易與利益衝突疑雲。不過，美國副總統萬斯為其辯護，回應稱總統本人並不會親自買賣股票。
據《CNBC》報道，萬斯周二在白宮新聞發布會上表示，特朗普並不是親自進行交易，而是由理財顧問管理。萬斯又直言，「總統不會坐在橢圓形辦公室，像其他人那樣打開Robinhood（股票交易平台）賬戶買賣股票」（The president doesn’t sit at the Oval Office on his computer on his, like, Robinhood account, buying and selling stocks）。
道德辦公室的文件顯示，第一季買入了英偉達、甲骨文、微軟、波音和Costco等公司的資產，每家公司買入規模最高可達500萬美元。當中，特朗普持有人工智能（AI）公司Palantir的股票，但曾在社交媒體公開稱讚Palantir，擁有強大作戰能力，引發利益衝突的疑慮。
另外，彭博報道形容，沒有總統像特朗普進行這樣頻繁的投資活動，其他前任總統更會通過剝離資產，或採取其他措施來避免利益衝突，例如將資產放入「盲目信託」（blind trust），即將資產完全交由受託人全權管理，防止利益衝突。
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