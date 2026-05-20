萬斯為特朗普辯護　指總統本人不會親自買賣

美國政府道德辦公室的文件顯示，美國特朗普在第一季買入多間美國大型公司的股票及債券，合共逾千萬美元以上，引發內線交易與利益衝突疑雲。不過，美國副總統萬斯為其辯護，回應稱總統本人並不會親自買賣股票。

據《CNBC》報道，萬斯周二在白宮新聞發布會上表示，特朗普並不是親自進行交易，而是由理財顧問管理。萬斯又直言，「總統不會坐在橢圓形辦公室，像其他人那樣打開Robinhood（股票交易平台）賬戶買賣股票」（The president doesn’t sit at the Oval Office on his computer on his, like, Robinhood account, buying and selling stocks）。