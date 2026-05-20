富衛香港發布最新《消費者展望調查》結果顯示，調查指普遍市民對個人財務前景信心不足，64%受訪者對其個人財務狀況感到富非常焦慮、略有擔憂或勉強維持。壓力也來自他們對於未來5至10年的財務憂慮，58%受訪者最擔心富生活成本上漲，其次是富高昂的醫療費用，有48%，以及富未有足夠儲蓄實現舒適的退休生活，有47%。 平均有 4 年財富缺口 調查訪問逾1,000名港澳市民，受訪者平均期望可於62歲退休，並預期平均需要640萬元的儲蓄才能應付退休生活；但他們預計自己的積蓄僅能維持20年生活，相當於維持到約82歲。據香港政府最新數據，港人平均預期壽命約86歲，這意味著市民退休後或面臨平均達4年的財富缺口。

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，隨著大眾的健康意識日漸提高，香港連續10年成為全球最長壽地區，但面對通脹及醫療成本上漲，大眾預期的退休儲蓄與實際生活所需或存在落差，「長壽風險」不容忽視。

調查又發現，不同世代正面對不同的財務隱憂：Z世代(21至29歲)期望最早退休，但為尚未實踐理財規劃的年輕一代，其平均期望能於60歲退休，屬各世代中最早；預計退休所需金額達760萬元，也是各世代中最高。這種高期望與其理財行動力卻形成強烈對比，只有16%稱有積極採取實際行動以保障未來財務。 29% Y 世代沒信心應付突發醫療開支 至於Y世代(30-44歲)則承擔跨代照顧壓力的「夾世代」。57%表示花費於父母或子女的經濟支援佔其收入超過兩成 ；當有額外資金時，71%表示會優先投入於富家庭應急資金、富子女教育或富父母未來的醫療或長期護理，而非作為自身退休儲備。29%更坦言沒有信心應付家庭可能出現的重大突發醫療開支。

62% X 世代擔憂積蓄追不上成本上漲 至於X世代(45-65歲)為理財著重保值、抗通脹的保守規劃派。此世代已開始為退休作打算，但62%擔憂積蓄增長追不上生活成本上漲，36%人退休後計劃兼職或以靈活方式工作以補充收入。在選擇退休方案時，他們最渴求的產品特點是能富獲得終身保證收入(58%)，其次是富確保退休收入能對抗通脹(54%)，反映他們對穩定現金流及保值能力的重視。