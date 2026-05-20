老虎國際2026年港股IPO總申購額突破一萬億港元，創史上最快達標紀錄。

老虎國際(美：TIGR)宣布，截至5月19日，2026年港股IPO總申購金額已正式突破1萬億港元大關，耗時139日，創下公司有史以來的最快年度達標紀錄。在總申購額急速攀升的同時，老虎平台的各項新股數據亦屢創新高。今年同期參與港股IPO申購的總人數按年增加近9倍。此外，在平台提供高達10倍孖展槓桿的助力下，單隻港股IPO的最高申購金額由去年的420億港元，增至今年的近550億港元。

集團表示，新股業務的高速增長得益於平台持續優化的認購服務。為降低投資者的參與門檻，平台目前提供「0槓桿利息、0手續費，若無中籤，分文不收」的認購選項，以減輕投資者的成本負擔。在服務細節上，公司將部分新股的認購截止時間彈性延長至上午10時15分，並致力加快中籤公佈與資金釋放的流程。此外，透過結合平台內的理財服務，未中籤的退回資金可無縫轉入其他資產配置，進一步提升用戶的資金使用效率。