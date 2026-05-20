國泰航空4月載客量升17%，料暑假期間維持航班班次，香港快運載客量增5%。

國泰(293)公布2026年4月份客、貨運量資料。期內，國泰航空載客量為276.5萬人次，按年升17%，可用座位公里數按年增加15%。在2026年首四個月，載客量較2025年同期增加了19%。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，4月份的業務表現繼續呈現反差。一方面，假期及季節外遊帶動客運，載貨量亦保持穩健。另一方面，受中東局勢影響，航空燃油價格仍然高企，增加成本壓力，國泰將繼續靈活應對，並密切關注最新事態發展。

展望暑假旅遊高峰，國泰航空及香港快運會於7月及8月維持航班班次，以保障顧客、商業夥伴及香港國際航空樞紐的利益。鑒於短期內往來中東地區的需求偏軟，國泰航空往來杜拜及利雅得的客運服務將繼續暫停至8月底，而相關運力會調配至需求較為殷切的航線，如曼徹斯特及羅馬等。在客運運力方面，儘管集團在5月及6月取消少量航班，集團仍維持全年運力按年增長約10%的目標。