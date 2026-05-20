香港商用航空中心五年擴建工程竣工，今年首季旅客量升逾一成。

香港商用航空中心宣布，歷時五年的現址擴建工程圓滿竣工。繼首期客運大樓於去年 9 月率先啟用，全新的二期建設亦投入運作，與現有設施配合，標誌着香港再添一座世界級的商務機客運大樓。
是項擴建不僅是香港航空業高增值發展的重要里程碑，更是對國家「十五五」規劃的積極回應與實踐，目標是大幅提升香港在商務出行與高端旅遊的全球競爭力，強化特區的國際聲譽及助力推廣家族辦公室、金融及盛事等新經濟發展，鞏固香港作為國際航空樞紐和國際金融中心的地位。
香港機場管理局主席林天福致辭時表示，商務航空是香港國際機場成為亞洲領先航空樞紐成功路上不可或缺的一環。隨着三跑道系統提升容量，以及商務航空需求持續上升，HKBAC 將進一步發揮門戶角色，連繫機場城市發展項目 SKYTOPIA 的高端體驗，為高資產旅客打造無縫尊尚行程。
中心今年首季旅客量升逾一成
香港商用航空中心於2021年疫情期間落實現址擴建計劃，銳意進一步提升商務航空的私隱度、高效率與尊貴服務。首期工程的客運大樓於去年9月啟用，並於年底榮獲第32屆世界旅遊大獎「全球最佳商務機大樓」殊榮。中心今年首季的航班升降量和旅客量均較2025年同期增長超過一成，反映並配合香港經濟良好的發展勢頭及作為目的地的吸引力。
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