香港商用航空中心五年擴建工程竣工，今年首季旅客量升逾一成。

香港商用航空中心宣布，歷時五年的現址擴建工程圓滿竣工。繼首期客運大樓於去年 9 月率先啟用，全新的二期建設亦投入運作，與現有設施配合，標誌着香港再添一座世界級的商務機客運大樓。

是項擴建不僅是香港航空業高增值發展的重要里程碑，更是對國家「十五五」規劃的積極回應與實踐，目標是大幅提升香港在商務出行與高端旅遊的全球競爭力，強化特區的國際聲譽及助力推廣家族辦公室、金融及盛事等新經濟發展，鞏固香港作為國際航空樞紐和國際金融中心的地位。