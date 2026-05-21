港人退休 預料需640萬 Gen Z期望最高

逾六成香港人對財務前景感焦慮！富衛香港發布最新《消費者展望調查》結果顯示，普遍市民對個人財務前景信心不足，64%受訪者對其個人財務狀況感到非常焦慮、略有擔憂或勉強維持。受訪者平均期望可於62歲退休，並預期平均需要640萬元的儲蓄才能應付退休生活，當中Z世代(Gen Z)期望為各世代中最進取。

調查訪問逾1,000名港澳市民，受訪者對退休的壓力來自對於未來5至10年的財務憂慮，58%受訪者最擔心生活成本上漲，其次是高昂醫療費用，有48%，以及未有足夠儲蓄實現舒適的退休生活，有47%。