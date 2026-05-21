港人退休 預料需640萬 Gen Z期望最高

逾六成香港人對財務前景感焦慮！富衛香港發布最新《消費者展望調查》結果顯示，普遍市民對個人財務前景信心不足，64%受訪者對其個人財務狀況感到非常焦慮、略有擔憂或勉強維持。受訪者平均期望可於62歲退休，並預期平均需要640萬元的儲蓄才能應付退休生活，當中Z世代(Gen Z)期望為各世代中最進取。
調查訪問逾1,000名港澳市民，受訪者對退休的壓力來自對於未來5至10年的財務憂慮，58%受訪者最擔心生活成本上漲，其次是高昂醫療費用，有48%，以及未有足夠儲蓄實現舒適的退休生活，有47%。
或面臨4年財富缺口
受訪者又預計自己的積蓄僅能維持20年生活，相當於維持到約82歲。富衛指，港人平均預期壽命約86歲，這意味著市民退休後或面臨平均達4年的財富缺口。
富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，隨著大眾的健康意識日漸提高，香港連續10年成為全球最長壽地區，但面對通脹及醫療成本上漲，大眾預期的退休儲蓄與實際生活所需或存在落差，「長壽風險」不容忽視。
調查又發現，不同世代正面對不同的財務隱憂。當中Z世代(21至29歲)期望最早退休，但為尚未實踐理財規劃的年輕一代，其平均期望能於60歲退休，屬各世代中最早；預計退休所需金額達760萬元，也是各世代中最高，惟只有16%稱有積極採取實際行動以保障未來財務。
Y世代承擔跨代照顧壓力
至於Y世代(30至44歲)則承擔跨代照顧壓力的「夾世代」。57%表示花費於父母或子女的經濟支援佔其收入超過兩成，惟29%坦言沒有信心應付家庭可能出現的重大突發醫療開支。至於X世代(45至65歲)為理財著重保值、抗通脹的保守規劃派，但62%擔憂積蓄增長追不上生活成本上漲，36%人退休後計劃兼職或以靈活方式工作以補充收入。
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