恒生指數倒跌264點　百度跌逾5%(更新)

美國債息及國際油價從高位回落，美國三大指數造好。恒指昨日跌146點後，今日（21日）回穩，高開182點，報25,833點。恒指高開低走，高開後升幅持續收窄並倒跌，半日跌2點，報25,648點。恒指午後跌勢加劇，持續向下走，愈跌愈有，跌幅曾擴大至最多309點，低見25,341點，最終倒跌264點，收報25,386點，成交2,985.52億元。國指跌129點，報8,475點；科指跌104點，報4,768點。

科技股向下，騰訊（700）跌3.56%，報439元；美團（3690）跌0.91%，報82.1元；京東（9618）跌3.37%，報123.5元；阿里巴巴（9988）跌4.47%，報126元；百度（9888）跌5.74%，報126.5元；小米（1810）跌1.59%，報29.66元；快手（1024）跌5.66%，報44.98元；網易（9999）跌4.82%，報171.7元。