中國巴菲特段永平首季買入特斯拉　沽清阿里

「中國巴菲特」段永平管理的H&H基金沽清阿里巴巴，正式買入特斯拉。（網上圖片）

被稱為「中國巴菲特」的段永平管理的H&H基金向國證監會提交的文件顯示，截至今年首季基金持倉總額逾200億美元（約1,560億港元），較去年第四季增逾15%，基金共持有19隻美股，其中8隻為新建倉。

H&H基金持倉數量增至19隻股票，其中新建倉8隻。當中段永平首次正式買入特斯拉（Tesla，美：TSLA）。文件顯示，基金買入約340萬股，期末市值達12.67億美元，佔組合比重約6.3%，直接成為第5大重倉股。

另外，H&H基金沽清阿里巴巴（9988）、艾斯摩爾（ASML）及CoreWeave；減持蘋果341萬股，持股市值73.5億美元，目前蘋果佔組合比重降至36.7%，持股市值約73.5億美元，但仍是基金的第1大倉。