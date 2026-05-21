大美督「巴希雅海灣重慶燒烤」易手 東主呻單日僅賺800蚊場面冷清

經營近廿年的「巴希雅海灣重慶燒烤」東主近日在社交平台發布影片，披露燒烤場單日營業額曾僅得800多元慘況，「當時代要拋棄你果陣，真係連再見都唔會講」，逐決定在下月轉手他人經營。

大埔燒烤熱門地大美督再有燒烤場陷經營困境，繼「鴻運燒烤煌」已於4月尾結業後，經營近廿年的「巴希雅海灣重慶燒烤」東主近日在社交平台發布影片，披露燒烤場單日營業額曾僅得800多元慘況，「當時代要拋棄你果陣，真係連再見都唔會講」，逐決定在下月轉手他人經營。

「巴希雅海灣重慶燒烤」開業超過20年，是一間結合川菜風味與海灣景致的特色燒烤場，食材串在竹籤上，供客人利用長型炭爐烤燒，198元任食任飲。不過隨着近年多項因素，燒烤場生意亦面對困境，東主近日於社交平台發布影片揭示生意慘況，無奈地形容：「我昨日的營業額先得才八百多元。唉，當時代要拋棄你果陣，真係連一聲再見都唔會講。」

東主認為自己的經營理念可能已過時：「只是想著做好出品，價錢平抵食就可以，但結果大會都睇到」。他指店鋪平日收費只需198元，假日多20元便能六小時的任食，包含生蠔、羊架、肥牛串等過百款食品，且免收加一服務費並提供免費停車場。影片最後他交待轉手決定：「我會做完最後這一個多月，之後就會交給由後輩打理了。」

網民歸咎北上消費

影片隨即引來網民討論，有人認為北上消費熱潮及消費模式轉變是主因，指出「有車既都北上左去食串燒，無車既又唔會成日入黎食」、「其實真係大環境問題，入得黎大美督都已經上咗大陸喇。咁駛咩入黎」，且現時香港人也不如以前熱衷燒烤「冬天去還可以，夏天成身汗，同埋而家都少咗人話不如去bbq」、「任何一樣野都係難敵時代巨輪」、「莫講燒烤，香港很多食店也生意也不是過得好。」、「大尾督已有幾個燒烤場易手」。