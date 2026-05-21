SpaceX招股書揭秘 星鏈成唯一盈利業務？ AI板塊首季即蝕25億美元

SpaceX正式向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書，集團選擇在納斯達克上市，最新估值逾二萬億元。作為史上規模最大的一次IPO，SpaceX去年收入達187億美元(下同)，按年增33%，惟淨虧損達49億元。單計今年首季，集團收入46.94億元，按年升逾15%；每股虧損1.27元，遠多於去年同期的18美仙。其中星鏈衛星業務為集團主要收入來源，而AI及太空板塊仍然呈現虧損狀態。 星鏈佔公司總營收近7成 單計首季，星鏈實現營收32.57億元，佔公司總營收69%；運營利潤11.88億元；調整後EBITDA為20.87億元。招股書披露，Starlink全球用戶已達1030萬，不過隨着北美以外市場用戶佔比提升及低價套餐推廣，每用戶平均收入正在下降。數據顯示，星鏈的月均單用戶平均收入已從2023年的99元一路下滑至2026年首季的66元，三年內跌幅高達百分之三十三。

太空首季運營虧損6.19億元 投入150億開發星艦 太空板塊方面，今年首季運營虧損6.19億元；運營虧損6.62億元；調整後EBITDA虧損3.51億元。而去年全年，航天業務板塊實現營收40.86億元；運營虧損6.57億元；調整後EBITDA為6.53億元。招股書顯示，SpaceX至今已投入超過150億元用於開發星艦(Starship)重型火箭，僅2025年的投入就約達30億元。 受限於現有「獵鷹」系列火箭運力不足。SpaceX持續投入大量資金研發新一代星艦(Starship)重型火箭，以實現規模化部署、高頻發射及完全回收三大目標。一旦成功，預計可將每公斤發射成本將降至100至200元之間。作為對比，現有獵鷹九號的每公斤發射成本約為2,600至3,000元；而過去傳統火箭發射成本約為每公斤1萬元。

集團將於本周稍後時間進行最新一次星艦試射，預計最早將於美東時間6時30分，從德州南部的發射台升空。此前，SpaceX向NASA披露集團未來5年的願景是每年進行1萬次火箭發射。

AI板塊拖累盈利 相關開支遞增 作為宏大太空敍事一部分，馬斯克在今年2月將xAI併入SpaceX時，就曾大力推銷其太空數據中心的概念，並稱可以在三年內令太空算力成本低於地面。其招股書亦將軌道AI算力衛星定為下一個重大增長引擎，並計劃最早於2028年啓動部署。目前SpaceX已向美國聯邦通信委員會申請發射多達100萬顆衛星的許可，公司預計潛在市場規模高達28.5萬億元，其中AI機會約達26.5萬億元 不過目前坊間普遍認為，馬斯克的太空數據中心的商業價值存在高度不確定性，其中包括AI軌道算力中心技術複雜、未經驗證；AI板塊等競爭激烈；以及依賴星艦研發成功等風險。目前xAI仍在大規模擴張以天然氣渦輪機為動力的地面算力中心，其中包括一筆約20億元的交易。

根據招股書披露，集團AI板塊一季度運營虧損25億元，成為拖累公司整體盈利的最大因素。首季度與AI有關的資本開支達77億元，佔公司101億元總資本支出的逾75%。而2025年全年AI資本開支才「僅」為127億元。 同時，招股書在風險因素部分亦指出，Grok目前正面臨多個監管機構和執法部門，針對色情深度偽造內容的調查，並可能導致法律責任、負面輿論或其他制裁。 馬斯克擁有絕對控制權 公司股權結構上，招股書披露馬斯克對SpaceX擁有絕對控制權，其持有8.495億股A類股和55.7億股B類股(每股10票)，合計掌握公司85.1%的投票權。而第二大股東為私募股權機構Valor Entities，其持有7.3%的普通股。

高層架構方面，馬斯克擔任董事長，而SpaceX總裁兼首席運營官為Gwynne Shotwell、首席財務官為Bret Johnsen，另外包括Google高層Donald Harrison及多位風險投資人和私募股權進入董事會。