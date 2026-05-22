失守牛熊線 瑞銀續樂觀 恒指目標3萬點

港股牛熊線爭持多日終失守，恒生指數昨低見25,341點，收市報25,386點，挫264點或1%，失守俗稱牛熊線的250天線(昨處25,621點)。雖然大市技術走勢轉弱，惟未改大行審慎樂觀取態，瑞銀預料人工智能(AI)強勢可持續，加上外資加持，有信心恒指今年可突破30,000點水平，即潛在升幅達18%。

瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國表示，市場普遍低估內地在AI領域的能力，隨技術潛力逐漸顯現，加上未來1至2年全球對AI的強勁需求，將為中資概念的科技股提供支持。他又相信，AI概念的強勢可延續至今年第二季及整個下半年。