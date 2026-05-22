失守牛熊線 瑞銀續樂觀 恒指目標3萬點

港股牛熊線爭持多日終失守，恒生指數昨低見25,341點，收市報25,386點，挫264點或1%，失守俗稱牛熊線的250天線(昨處25,621點)。雖然大市技術走勢轉弱，惟未改大行審慎樂觀取態，瑞銀預料人工智能(AI)強勢可持續，加上外資加持，有信心恒指今年可突破30,000點水平，即潛在升幅達18%。
瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國表示，市場普遍低估內地在AI領域的能力，隨技術潛力逐漸顯現，加上未來1至2年全球對AI的強勁需求，將為中資概念的科技股提供支持。他又相信，AI概念的強勢可延續至今年第二季及整個下半年。
AI股強勢或在全年延續
他又指，大市另一個推動力來自外資持續流入，尤以近期歐洲長線基金及主權財富基金最積極。基於內地經濟穩步增長，環境具備穩定性優勢，加上現時美股估值不便宜，或引發資金進行資產配置調整，預料今年流入香港的資金比例會較去年增加，帶動整體市場表現。
大市昨走低，國企股指數及恒生科技指數均跑輸恒指，前者全日跌129點或1.5%，報8,475點；後者收報4,768點，跌2.2%。大市主板成交額2,985億元，滬深港股通合共淨流入61億元。科技股昨普遍捱沽，百度集團(9888)全日挫5.7%藍籌最差，快手(1024)挫半成，網易(9999)及阿里巴巴(9988)跌逾4%。
丹諾醫藥暗盤大升九成
新股市場方面，今日掛牌的生物科技股丹諾醫藥(6872)昨暗盤衝高，於輝立交易場收報147元，較上市價75.7元高94%，每手50股帳面獲利3,565元。
雖然美股將迎來SpaceX及OpenAI等巨無霸級新股，瑞銀指仍有信心香港全年新股集資額穩入三甲，並估計新股宗數可奪冠，該行預料全年集資額3,500億至4,000億元，錄得150宗至200宗個案。
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