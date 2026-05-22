恒生指數升219點　聯想績後飆升近兩成(更新)

美國債息及國際油價從高位回落，美國三大指數走勢靠穩。恒指昨日跌逾260點後，今日（22日）回穩，高開255點，報25,641點。恒指高開後，初段走勢反覆，升幅曾一度收窄至96點，低見25,483點，之後走勢向上，不斷擴大升幅，半日升309點，報25,695點。恒指午後初段持續升勢，一度升穿早市高位，曾升345點，高見25,732點，之後升幅回順，最終升219點，收報25,606點，成交2,812.98億元。國指升75點，報8,550點；科指升100點，報4,869點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.55%，報441.4元；美團（3690）跌0.91%，報81.35元；京東（9618）跌1.46%，報121.7元；阿里巴巴（9988）升0.79%，報127元；百度（9888）升1.34%，報128.2元；小米（1810）升1.15%，報30元；快手（1024）升1.47%，報45.64元；網易（9999）績後升5.71%，報181.5元。