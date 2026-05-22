恒生指數半日升309點　網易績後高開逾3%　聯想績後飆升16%(更新)

美國債息及國際油價從高位回落，美國三大指數走勢靠穩。恒指昨日跌逾260點後，今日（22日）回穩，高開255點，報25,641點。恒指高開後，初段走勢反覆，升幅曾一度收窄至96點，低見25,483點，之後走勢向上，不斷擴大升幅，半日升309點，報25,695點，成交1,356.69億元。國指升106點，報8,581點；科指升99點，報4,868點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.87%，報442.8元；美團（3690）跌0.49%，報81.7元；京東（9618）跌1.05%，報122.2元；阿里巴巴（9988）升1.91%，報128.4元；百度（9888）升1.9%，報128.9元；小米（1810）升1.69%，報30.16元；快手（1024）升1.96%，報45.86元；網易（9999）績後升8.45%，報186.2元。