FM財自 | 操盤手的生存法則：別神化單一交易

每個人的交易判斷與風格皆有不同。有人崇尚中長線不隨便止蝕的「價值投資」，有人追求極短線即日平倉的即日鮮(Day Trade)，甚至更激進的期貨短炒。

歸根究底，凡是涉及槓桿交易，本質上就是投機，而這種高壓的操作並不適合大部分散戶。

筆者個人的實戰風格，更偏向於中短線、需要持倉「過夜」的中槓桿交易。這屬於區間上下波幅或升跌浪的部署，短則一兩天，長則幾個月，而持倉中位數通常在兩星期之內。交易的盈虧，本質上是一個「大數法則」的計算。贏時多賺一些，輸時少賠一些，一點一滴，長期累積下來的淨資產增長，才是真正的穩定。因此，千萬不要去神化任何單一筆交易，也別因為連續幾筆交易不幸觸及止蝕、long變廢紙、牛熊證被收回或被震倉洗走，就輕易去否定一個經過市場驗證的好策略。