Uber洽購foodpanda母企 估值逾900億 或提價

外賣平台foodpanda德國母企Delivery Hero證實，已收到網約車平台優步(Uber)提議，以每股33歐元作價全面收購，估值約100億歐元(約912億港元)。受消息提振，Delivery Hero股價昨於歐洲大幅飆升，曾觸及18個月來最高水平，截至本港時間昨晚10時半報37.72歐元，升12.3%。

Delivery Hero表示，將全力推進戰略評估程序，並在必要時披露最新進展。據了解，集團的主要股東已經拒絕每股約33歐元的報價，多位股東透露，希望Uber的收購價格能夠高於每股40歐元，Uber目前正評估是否加碼收購。有分析指，Uber方面希望藉由收購Delivery Hero，加強在美國以外市場的競爭力。集團上周揭露，已增持在法蘭克福上市的Delivery Hero股權至19.5%，同時持有額外5.6%認股期權。