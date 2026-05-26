中央嚴打證券跨境展業 港股衝擊料可控

內地重拳打擊跨境炒股，富途證券、老虎證券及長橋證券首當其衝，遭中證監指控在境內非法經營證券業務等，並開出巨額罰單重罰。有分析估計，事件暫時整體受影響的資產規模或達2,000億至2,500億元，惟短期對港股衝擊可控。

中信證券研究指，今次整治的特殊性在於監管方向由「禁止新增開戶」，進一步擴展至「非法跨境展業」的全線治理。而按富途今年首季公告，內地有資產客戶數目佔全集團有資產客戶總數13%；老虎證券去年底數據則顯示，合併帳戶下的內地零售客戶資產約佔總客戶資產10%。按相關數據，中信證券估計富途旗下受影響存量資產規模約1,500億至1,800億元；老虎證券約450億至500億元，連同其他受影響券商，整體受影響規模預計達2,000億至2,500億元。