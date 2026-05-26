中央嚴打證券跨境展業 港股衝擊料可控

內地重拳打擊跨境炒股，富途證券、老虎證券及長橋證券首當其衝，遭中證監指控在境內非法經營證券業務等，並開出巨額罰單重罰。有分析估計，事件暫時整體受影響的資產規模或達2,000億至2,500億元，惟短期對港股衝擊可控。
中信證券研究指，今次整治的特殊性在於監管方向由「禁止新增開戶」，進一步擴展至「非法跨境展業」的全線治理。而按富途今年首季公告，內地有資產客戶數目佔全集團有資產客戶總數13%；老虎證券去年底數據則顯示，合併帳戶下的內地零售客戶資產約佔總客戶資產10%。按相關數據，中信證券估計富途旗下受影響存量資產規模約1,500億至1,800億元；老虎證券約450億至500億元，連同其他受影響券商，整體受影響規模預計達2,000億至2,500億元。
中信證券：受影響資產或達2500億
不過中信證券強調，估計受影響的資產規模，不簡單等於港股買盤，主要由於境外帳戶資產中除港股外，還包括現金、貨幣基金、基金產品及期權等多類資產；而即使港股持倉需要處置，亦只會在兩年集中整治期內以「只出不進」方式逐步完成，並非一次性清倉，因此認為新規短期對港股衝擊可控。
富途老虎接中央巨額罰單
中證監上周五指，老虎、富途、長橋的非法跨境展業行為，違反內地相關的法律法規，破壞市場秩序，必須堅决予以打擊，决定沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。當局又指，下一步將繼續堅決落實監管「長牙帶刺」、「有棱有角」的要求，嚴厲打擊境外機構在境內非法經營證券業務等違法行為，全力維護資本市場秩序和穩定。按公告，富途及老虎罰款分別達18.5億元人民幣及4.112億元人民幣，約佔兩公司去年收入10.65%及11.23%；佔去年利潤18.75%及35.38%。另外，富途創辦人兼首席執行官李華處以125萬元人民幣罰款。