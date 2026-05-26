恒生指數倒跌6點　中芯升逾5%　聯想升逾16% (更新)

美國與伊朗就停火及核問題的談判進入最後階段，中東局勢降溫，美股長假期前造好。恒指今日（26日）高開16點，報25,622點。恒指高開後，走勢反覆，曾一度倒跌174點，低見25,431點後止跌，大市走勢向上，逐步收復失地並回升，半日升136點，報25,742點。恒指午後走勢反覆，初段又再蒸發大部分升幅，走勢由升轉跌，其後好淡爭持，最終跌6點，收報25,599點，成交3,594.76億元。國指升26點，報8,576點；科指升77點，報4,946點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌0.54%，報439元；美團（3690）跌3.14%，報78.8元；京東（9618）跌2.79%，報118.3元；阿里巴巴（9988）升1.18%，報128.5元；百度（9888）跌0.16%，報128元；小米（1810）跌0.47%，報29.86元；快手（1024）升0.35%，報45.8元；網易（9999）升4.3%，報189.3元。
華為稱晶片技術有突破，刺激晶片股，中芯（981）升5.7%，報84.4元；ASMPT（522）升10.83%，報204.6元；華虹半導體（1347）升13.53%，報147.7元。
聯想（992）升16.44%，報18.34元。
國際油價從高位回落，中海油（883）跌1.9%，報26.92元；中石油（857）升0.83%，報10.92元；中石化（386）跌0.23%，報4.42元。
滙控（005）升1.11%，報145.5元。
泡泡瑪特（9992）升2.59%，報154.4元。