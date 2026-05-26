MPF｜積金評級：5月強積金人均暫賺3799元

首5個月或有望4個月錄正回報

積金評級主席叢川普表示，強積金有望以正回報結束5月份，若成真，意味強積金在今年首5個月中，有4個月錄得正回報。在首5個月中錄得4個月正回報，看似亮麗，但歷史數據卻講述了另一個故事。過去5次出現這種趨勢時，全年最終錄得正回報的情況僅有兩次。在當前經濟及地緣政治不確定的環境下，成員切勿自滿。

叢川普補充，通脹及債券收益率正在上升，而油價仍維持在接近歷史高位。歷史經驗告訴我們，這些都是潛在警告訊號。這些風險並非個別強積金成員所能控制，但成員可以透過專注於分散投資及長期投資，以及善用積金局規定的低成本預設投資策略基金來管理風險。預設投資策略基金仍然是強積金成員值得考慮的優質選項。