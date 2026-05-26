英偉達黃仁勳批將裁員歸咎於AI　純屬懶惰

人工智能（AI）的發展日新月異，Facebook母公司Meta早前宣布計劃裁員，並因應AI發展情況作出調整。英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳接受《CNA》訪問時坦言，部份企業的CEO把將失業歸咎於AI的說法「純屬懶惰」（just too lazy），又強調AI才剛出現，怎麼可能已經導致工作流失。他也對AI的發展感到樂觀，並指出現在的數據支持他對未來的想像。
黃仁勳指出，AI是在6個月前才變得具有生產力及實用，但是在2年前就已有公司稱因AI而裁員，又強調因AI裁員是完全沒有道理，不過是讓CEO們為了顯得自己聰明而編造的藉口，黃仁勳直言，很討厭以AI作為裁員的藉口，又認為這是在嚇人，這行為十分不負責任。
對於會擔心遭到AI取代的人，黃仁勳則表示請學會使用AI，工作不會被AI取代，「只會被比你更會用AI的人取代」（you’re going to lose your jobs to somebody who learned AI better than you）。他更以電腦當作例子，指出當電腦出現時，電腦並沒有奪走人們的工作，而淘汰那些不會用電腦的人。黃仁勳直言，就如同過去的科技一樣，AI是顛覆性的發明，但他認為5年後會比現在更多工作機會。
黃仁勳認為，隨著公司生產效率和獲利能力提高，將雇用更多雇員，有雄心的公司為提高生產力，將使用更多AI、加快辦事效率，公司規模會變得更大，而當公司變大、獲利能力更高時，最終就會雇用更多人。