英偉達黃仁勳批將裁員歸咎於AI　純屬懶惰

人工智能（AI）的發展日新月異，Facebook母公司Meta早前宣布計劃裁員，並因應AI發展情況作出調整。英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳接受《CNA》訪問時坦言，部份企業的CEO把將失業歸咎於AI的說法「純屬懶惰」（just too lazy），又強調AI才剛出現，怎麼可能已經導致工作流失。他也對AI的發展感到樂觀，並指出現在的數據支持他對未來的想像。

黃仁勳指出，AI是在6個月前才變得具有生產力及實用，但是在2年前就已有公司稱因AI而裁員，又強調因AI裁員是完全沒有道理，不過是讓CEO們為了顯得自己聰明而編造的藉口，黃仁勳直言，很討厭以AI作為裁員的藉口，又認為這是在嚇人，這行為十分不負責任。