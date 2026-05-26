中證監打擊非法跨境炒股　據報內地投資者研替代方法

中國證監會日前公布，依法對老虎、富途證券國際（香港）、長橋證券（香港）在境內非法經營證券業務等行為立案調查，並作出行政處罰事先告知。彭博報道稱，內地投資者正爭相尋找買賣海外股票的替代方法。
報道引述金誠同達律師事務所在上海的合夥人Allen Wang表示，一些客戶已開始將境外股票交易轉移到滙控（005）或中國銀行的香港分行等仍允許跨境交易的機構，又指出投資者毋須出售所持股票，因為賬戶可以通過託管人遷移進行轉移。
Allen Wang又提及，銀行長期以來都是可行的選擇，但費用較高、效率較低，其吸引力不如富途等券商，然而目前政策尚不很明朗，客戶擔心銀行也會被禁止。
報道引述一名在美國從事AI人工智能領域工作的投資者，他通過富途持有價值約12萬美元股票，中證監公布行政處罰事先告知後，他即日拋售了所有美股，並正等待港股周二（26日）重新開市後再出售剩餘持倉。他稱，內地擔心加劇資本外流，所以關閉跨境交易渠道，迫使資金回流到國內市場，「因此我放棄了」。
報道又引述一名在內地任銀行職員的女投資者稱，使用偽造文件開設賬戶，她用了一位香港朋友的地址訊息開戶，以便認購香港的IPO。中證監公布要「出招」後的周末，她急忙聯繫其他券商尋求變通辦法，結果卻發現開戶要求進一步收緊了，現在她準備拋售價值200萬元人民幣的全部股票。
該名女投資者提及，有些人現正準備轉到新加坡或美國的其他券商，但她不會等具體規則出台，也不打算開新賬戶，又表明會立即賣掉持股並退出，以避免風險。