中證監打擊非法跨境炒股　據報內地投資者研替代方法

中國證監會日前公布，依法對老虎、富途證券國際（香港）、長橋證券（香港）在境內非法經營證券業務等行為立案調查，並作出行政處罰事先告知。彭博報道稱，內地投資者正爭相尋找買賣海外股票的替代方法。

報道引述金誠同達律師事務所在上海的合夥人Allen Wang表示，一些客戶已開始將境外股票交易轉移到滙控（005）或中國銀行的香港分行等仍允許跨境交易的機構，又指出投資者毋須出售所持股票，因為賬戶可以通過託管人遷移進行轉移。

Allen Wang又提及，銀行長期以來都是可行的選擇，但費用較高、效率較低，其吸引力不如富途等券商，然而目前政策尚不很明朗，客戶擔心銀行也會被禁止。