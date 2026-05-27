協助SEN幼童植根學習特質 OCBC華僑銀行贊助百萬 萬人受惠 家長共學共情「莫磨滅孩子的好奇」

大集團與社會是利益共同體，深耕企業社會責任(CSR)是不少企業ESG(環境、社會與公司治理)政策的核心，當中回饋更往往超越想像。OCBC華僑銀行去年初贊助100萬元、聯合香港耀能協會啟動為期兩年的「小種子．栽種學習心」計劃，OCBC華僑銀行香港品牌及企業傳訊主管陳正芯透露，計劃的熱烈反應超乎預期，至今1年多受惠幼童及家長已逾萬人；雖然「小種子」的目標是將品格學習植根在SEN(特殊學習需要)幼童身上，惟最終受啟發的除了孩子，還有OCBC員工及一眾家長。參與者之一的曹太表示，計劃令她與孩子共學並產生「轉念」，又明白真正共融「唔係社會一味包容，呢個社會有運行的一套法則，SEN小朋友要理解同守規矩，佢哋接受社會規範，社會先可以容納佢哋」」

記者：林靜 攝影：林俊源 「小種子．栽種學習心」的目標，是將9顆「學習品質」小種子，在SEN幼童6歲前栽種，並帶著這些特質成長，9顆種子包括真好奇、齊嘗試、有創意、好主動、有辦法、好專心、齊等候、守規則及有計劃。單計去年，計劃已推出11項活動，當中透過兒歌、填色比賽及社區同樂日等將理念傳播。 自閉兒母：相信佢哋唔係一味等人幫 曹太的5歲兒子患有自閉症及發展遲緩，暫無法以言語溝通。她表示，「小種子」令她明白即使孩子未必能理解好奇心、好專心等學習品質，但不代他們沒有這種特質，這是她作為家長的「轉念」，是與孩子共學及共同成長的過程。她舉例，以往一段5分鐘上學路程，兒子會因為在路上的拖拉而走上20分鐘，後來她發現，他的拉扯是基於對路上一花一草、片瓦寸磚的觀察，「呢個就係小朋友嘅好奇心，如果我唔包容就會磨滅咗佢嘅好奇，我決定提早出門，比多啲時間容讓佢呢個特質。呢個亦係我接觸呢個計劃後一個好重要改變，我同佢唔係一個對立關係，我哋可以一齊去探索呢個世界。」

她以歌詞「誰都可發光，只要找對地方」寄託對兒子期望，希望盡自己能力令孩子有尊嚴地成長，並有強大內心去承受那幾乎無可避免的逆境；又期盼社會不只包容、而是真正共融，相信SEN孩子「唔係一味等人幫」，只需要給予他們一個合適的位置及平靜的空間，亦可以成為有用的人。

母親以感官刺激 令罕見病女兒專注 首批參與計劃的盧太，其6歲女兒患有全球不足百宗、全港首宗的罕見病「TBR1」，為細胞異變而成令運動神經發展障礙的非遺傳基因病，患者因低肌肉張力而有運動障礙，同時有言語及智力障礙等，目前智商約等同兩歲幼童，意味面對全方位的學習挑戰。盧太回憶，女兒在一次自費職業治療訓練前二指時，因未能專注反覆做好撿膠珠動作，換來導師一句「妳個女好似樣樣嘢都無興趣」，令她耿耿於懷，「我反思，究竟係我女嘅問題，定係個教學方法未必適合每個小朋友？」盧太後來透過「小種子」計劃學會為訓練加入感官刺激以增加趣味及投入感，因此自行將前二指訓練變成在水盆中為玩具魚兒清理海洋垃圾(膠珠)，成功引導女兒專注地撿起20多粒膠珠，看到明顯進步。

盧太相信有自主選擇權才可活出自己人生，惟SEN學童偏偏很多時都是被父母、被學校安排。她期望女兒溝通能力可更進步並為自己作出最基本的選擇；同時「她進步多啲，將來社會負擔又會少啲，照顧佢嘅人又可以輕鬆啲。」 「小種子」反應超預期 冀理念傳播 陳正芯指，「小種子」以6歲或以下幼童為目標，是希望9顆學習品質種子植根SEN學童身上並在長大後持續看到改變；而活動中，單單填色比賽就接獲逾2千報名，大幅超出預期的500人，去年10月在將軍澳舉行的「社區同樂日」亦吸引逾萬人次參與，反應熱烈。她指，項目首年推廣為主，踏入第二年將進行更多實踐，甚至在今年3月已衝出既定scope(範圍)，將項目結合OCBC大型植樹活動，邀請SEN家庭參與，將理念帶到社區之餘，亦令公司員工對SEN理解亦加深。對於未來方向，她表示會再審視市場上的需要，「個社會需要啲乜嘢，我哋可以fufil(滿足)呢個日gap(缺口)。」

OCBC Cares去年受惠人數倍升 OCBC華僑銀行的可持續發展計劃其一個重點，是聚焦關懷弱勢社群及環境保護，集團自2017年啟動OCBC Cares，動員員工及其親友參與社區服務，單計去年的受惠人數約6.17萬人，員工投入義工時數約8.2萬小時，按年分別多1倍及逾3倍。 港平均每月6至7個活動 OCBC Cares們致力扶持弱勢長者、特殊需要人士、低收入家庭、青少年及兒童，並與慈善夥伴緊密合作，為社區創造正面影響，去年全年共舉辦601項企業社會責任活動，平均每月約50項，遍及新加坡、馬來西亞、印尼及包括香港的大中華區。單計香港，OCBC Cares一年大約舉辦約70至80個活動，即平均每月6至7個，反映員工的投入度。

陳正芯表示，OCBC Cares不會設有硬性的目標，但她期望看到OCBC員工在參與活動後，可以成為「一個Ambassador(大使)，將呢啲理念講俾大眾知道，都係我哋唔容易嘅一個目標。」