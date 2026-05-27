市值2340億！屈臣氏傳港英雙重上市

長江和記股份(001)旗下屈臣氏集團再傳上市消息，《金融時報》引述消息指，集團可能於今年底前在香港及倫敦兩地雙重上市，集資約20億美元(約156億港元)，市值為300億美元(約2,340億港元)。據了解，屈臣氏已經與高盛、瑞銀及Latham & Watkins就上市事宜展開合作，目前仍未選擇主要上市地點。

報道指，雖然中東衝突令金融市場波動，但全球投資者對新股興趣提升，特別是下半年有多隻美股重磅新股上市，希望屈臣氏可受惠新股浪潮，故繼續推進上市。長和聯席董事總經理黎啟明上周在集團股東會上曾表示，對於屈臣氏集團是否上市，長和董事會現時尚未作出任何決定。