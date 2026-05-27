市值2340億！屈臣氏傳港英雙重上市

長江和記股份(001)旗下屈臣氏集團再傳上市消息，《金融時報》引述消息指，集團可能於今年底前在香港及倫敦兩地雙重上市，集資約20億美元(約156億港元)，市值為300億美元(約2,340億港元)。據了解，屈臣氏已經與高盛、瑞銀及Latham & Watkins就上市事宜展開合作，目前仍未選擇主要上市地點。
報道指，雖然中東衝突令金融市場波動，但全球投資者對新股興趣提升，特別是下半年有多隻美股重磅新股上市，希望屈臣氏可受惠新股浪潮，故繼續推進上市。長和聯席董事總經理黎啟明上周在集團股東會上曾表示，對於屈臣氏集團是否上市，長和董事會現時尚未作出任何決定。
李澤鉅上周指宜「現金為王」
長和系今年出售不少資產，當中包括旗下長江基建(1038)牽頭財團出售英國鐵路車輛租賃公司UK Rails；與電能實業(006)於2月出售英國配電商UK Power Networks；及長和於本月初出售所持VodafoneThree的49%股權。對此，主席李澤鉅在上周股東會上表示，隨著全球大環境變得愈來愈複雜和難以預測，現今環境下「現金為王」。
新股市場方面，市場消息透露，昨日截止公開發售的全球消費級3D打印產品及服務提供商創想三維(3388)，錄得3,834倍超額認購，涉及5,346億元，有25.3萬人認購，其招股價為18.8元，集資13.8億元。
三新股暗盤高收
三隻今日掛牌的新股昨日暗盤全部高收，華曦達(901)於輝立交易場收報63.5元，較上市價升93.6%或30.7元，每手100股帳面賺3,070元；深演智能收報149元，較上市價升168.5%或93.5元，每手100股帳面賺9,350元；雲英谷科技收報25.08元，較上市價升20.5%或4.27元，每手200股帳面賺854元。