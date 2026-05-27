斥200億回購！ 小米季績對辦 預告再推新車

上季收入991.4億元，減10.9%，毛利218.1億元，少14.2%，毛利率下降0.8個百分點，至22.8%，純利47.2億元，少56.8%。單計手機xAIoT收入792.8億元，減14.5%，毛利少15.6%，至178.1億元；智能電動汽車及AI等創新業務收入198.6億元，多6.9%，毛利約40億元，少7.2%，經營虧損31億元。

小米集團(1810)交出對辦的首季成績表。集團昨公布截至3月底止第一季經調整利潤60.72億元(人民幣，下同)，按年大減43.1%，稍較預期為佳；並同時公布未來12個月200億港元回購B股。管理層昨表示，回購計劃旨在為股東創造價值，並反映集團對長期業績增長非常有信心；集團又預料，下半年將有更多創新車型上市。

集團指，上季智能手機收入443億元，減少12.5%，主要是由於出貨量減少19.2%，至3,380萬部，主要由於中低端手機出貨量減少，惟ASP則上升8.2%，至1,310.1元，創歷史新高。智能電動汽車方面，上月收入增加5.1%，至190億元，主要是由於交付量增加，惟ASP下降所抵銷，上季交付量增加6.6%，至約8.09萬輛。

公司首席財務官林世偉表示，去年回購額60億港元，今年至今已超過80億港元，回購力度為港股第二高，顯示雖然短期業績或有波動，但集團對業務長期發展非常有信心。集團又指，現有財務資源足以支持回購同時維持穩健財務狀況。