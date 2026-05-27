恒生指數半日跌217點　中芯升逾3%(更新)

市場憧憬美國與伊朗即將就停火及核問題的達成協議，中東局勢降溫，美股個別發展，當中標指及納指再創新高。恒指昨日走勢反覆，今日（27日）高開9點，報25,608點。恒指高開後，升幅微升至38點，高見25,638點，隨即出現沽壓，大市掉頭向下，跌幅不斷擴大，半日跌217點，報25,382點。恒指午後維持走勢各下，跌穿早市低位，尾市跌幅擴大，曾跌341點，低見25,258點，跌271點，收報25,328點，成交3,207.58億元。國指跌113點，報8,463點；科指跌39點，報4,907點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌1.05%，報434.4元；美團（3690）跌1.4%，報77.7元；京東（9618）跌1.94%，報116.3元；阿里巴巴（9988）跌2.59%，報124.3元；百度（9888）升0.16%，報128.2元；小米（1810）跌4.57%，報28.4元；快手（1024）跌1.14%，報45.28元；網易（9999）升3.22%，報195.4元。