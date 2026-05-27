結業潮｜67年鐘錶老字號「大中華表行」結業　 疫下堅持不裁員減人工

再有鐘錶老字號離場，位於中環干諾道中、開店67年的「大中華表行」，周二（26日）在社交平台宣布，將於本月結束營業。「大中華表行」1959年由應聖瑞創辦，之後兩度搬鋪。

「鳳凰女」曾出席剪綵典禮

大中華表行於1959年創立，原址在筲箕灣道410號，後期搬往中環德輔道中164號，1983年再度搬往自置物業中環干諾道中62號。表行曾介紹，當時粵劇名伶「鳳凰女」郭瑞貞亦有出席表行於1964年的剪綵典禮。

創辦人應聖瑞2023年離世

表行創辦人應聖瑞於2023年7月以98歲高齡在養和醫院離世，他是寧波鄞州蜜岩人，曾任「寧波市僑聯名譽主席」及「寧波市政協委員」，1951年偷渡來港由親戚介紹於表行工作，其後儲錢3,300元自立門戶，雖然已經步入高齡，但每天仍然10時到店内工作，數十年如一日，保持勤儉作風。