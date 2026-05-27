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財經
出版：2026-May-27 15:07
更新：2026-May-27 15:07

結業潮｜帽子專賣店THE ASH全線8店 6月「畢業」結束22年營運

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帽子專賣店THE ASH宣布將於6月內全線「畢業」。(朗豪坊網站圖片)

帽子專賣店THE ASH宣布將於6月內全線「畢業」。(朗豪坊網站圖片)

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本港零售商店結業潮持續，帽子專賣店THE ASH宣布將於6月內全線「畢業」，結束22年的營運。該店目前有約8間分店，分別位於旺角The Forest及朗豪坊、大圍圍方、啟德零售館二期、元朗YOHO 2期、將軍澳東港城、屯門市廣場一期、荃灣廣場。

帽子專賣店THE ASH宣布將於6月內全線「畢業」(THE ASH圖片) 帽子專賣店THE ASH宣布將於6月內全線「畢業」(THE ASH圖片)

該店周二(26日)於社交平台公布結業消息，指創辦人於2003年12月10日於銅鑼灣駱克道一棟舊樓上面，租了一個約600平方呎的單位創立品牌。店方指當年沒有想過要做大生意，「與其話創業，不如話玩玩吓」，直言「連個名都係謝斐道茶餐廳亂諗出嚟」，惟其後逐步擴充於不同地區的商場開店，「就係咁玩玩吓，玩咗22年...好多客人由學生幫襯到佢地結婚，再帶埋佢哋嘅另一半同小朋友過來買帽，原來不知不覺間我哋已經陪大家成長了」。

全綫商品5折

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店方指經歷過金融海嘯、社會運動、疫情，每一次低谷都曾經有想過結業，但因有顧客的支持而繼續撐下去，「但真係好抱歉，冇辦法同大家一齊走到我地嘅50周年」。該店將於6月全綫結業前推出全綫商品5折的優惠，指「當係預先慶祝，我哋永遠冇辦法親身經歷、但喺心入面一直盼望住嘅，THE ASH 50周年」；又強調店方特登揀「畢業」呢個詞，並非因生意失敗而結業，而是「夠鐘去下一個階段，我哋帶住嘅，係同大家圓滿嘅回憶」。

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