結業潮｜帽子專賣店THE ASH全線8店 6月「畢業」結束22年營運

該店周二(26日)於社交平台公布結業消息，指創辦人於2003年12月10日於銅鑼灣駱克道一棟舊樓上面，租了一個約600平方呎的單位創立品牌。店方指當年沒有想過要做大生意，「與其話創業，不如話玩玩吓」，直言「連個名都係謝斐道茶餐廳亂諗出嚟」，惟其後逐步擴充於不同地區的商場開店，「就係咁玩玩吓，玩咗22年...好多客人由學生幫襯到佢地結婚，再帶埋佢哋嘅另一半同小朋友過來買帽，原來不知不覺間我哋已經陪大家成長了」。

店方指經歷過金融海嘯、社會運動、疫情，每一次低谷都曾經有想過結業，但因有顧客的支持而繼續撐下去，「但真係好抱歉，冇辦法同大家一齊走到我地嘅50周年」。該店將於6月全綫結業前推出全綫商品5折的優惠，指「當係預先慶祝，我哋永遠冇辦法親身經歷、但喺心入面一直盼望住嘅，THE ASH 50周年」；又強調店方特登揀「畢業」呢個詞，並非因生意失敗而結業，而是「夠鐘去下一個階段，我哋帶住嘅，係同大家圓滿嘅回憶」。