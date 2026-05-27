龍豐明起招股 一手入場費3222元 集團財務總監：新店2至8個月回本

集團擬將所得款項約36.6%用於擴大、加強及優化集團的實體及線上銷售網路；約 3.5%用於品牌管理及市場推廣；約3.5%用於擴充及升級集團現有的日本採購辦事處及倉庫以及韓國倉庫；約11.4%用於升級及改良集團的資訊科技系統；約20%償還貸款；約15%用於尋求選擇性策略投資及收購機會；約10%用於一般營運資金。

藥妝零售商龍豐集團(2290)5月28日起至6月2日招股，計劃發售合共1.25億股，其中90%用作國際發售，10%作香港公開發售。每股發售價介乎5.18港元至6.38港元。集資最多7.975億元。龍豐集團每手500股，入場費3222.17元，預期6月5日上市。星展亞洲融資為是次上市獨家保薦人。

財務表現方面，於2023 財政年度、2024 財政年度、2025財政年度及2026財政年度首八個月，集團的收入分別約為10.94 億港元、20.21億港元、24. 61億港元，三個完整財政年度的複合年增長率為50.0%，而2026財政年度首八個月的收入達約20.35億港元，按年增長34.7%。

看好零售後市 新店3個月內收支平衡

被問及對於本港零售市道看法，龍豐集團財務總監鍾偉榮表示，零售市道自疫情後有所復甦，今年黃金周期間遊客數字按年增長8%，其中國內遊客有10%增長，基於集團大部分生意來自遊客，因此對後市有信心。面對近期超市減價戰，他表示，集團一直以提供多元化產品及優惠價格予消費者為宗旨，未來會繼續堅持。

另外，他亦透露業績期內，集團新增17間店舖，惟銀行貸款持續減少，代表分店已經有足夠盈餘支撐獨立運作。他又補充，大部分新店3個月內達至收支平衡，回本期約2至8個月。