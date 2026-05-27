花旗下調恒指今年目標價至29600點 建議留意「三大板塊」

劉顯達表示，中國2026年首季GDP成長率為5%，整體經濟表現符合預期。該行留意到內地政府預留逾10%預算用於推動科技發展，料相關板塊將會明顯受惠，考慮到A股市場擁有更高科技股權重，因此認為A股吸引力大於港股。

該行將維持科技板塊「增持」評級，並將其權重提高 1.5% 至 12%，預計半導體和通訊設備子行業將實現強勁的盈利增長。鑑於網路產業獲利放緩，該行將將網路產業的權重下調5.3%至36.5%，惟仍維持超配立場。

金融板塊方面，考慮到香港IPO熱潮，以及預計股市將保持高成交量，集團對券商前景樂觀，因此將其權重提高1.6%至12.1%。對於中證監近日嚴打跨境炒股，花旗認為，對中資券商業務影響不大。