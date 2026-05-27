花旗下調恒指今年目標價至29600點 建議留意「三大板塊」

花旗集團發表「2026年下半年中港股票展望」，該行預測恒生指數2026年每股盈利增長9.9%，2027年預測增長11.9%，並將今年恒指目標價下降至29,600點，此前為30,000點；2027年上半目標價為30,500點。集團中國股票策略師劉顯達建議，下半年可以科技股、出口類股、及新股IPO。
劉顯達表示，中國2026年首季GDP成長率為5%，整體經濟表現符合預期。該行留意到內地政府預留逾10%預算用於推動科技發展，料相關板塊將會明顯受惠，考慮到A股市場擁有更高科技股權重，因此認為A股吸引力大於港股。
該行將維持科技板塊「增持」評級，並將其權重提高 1.5% 至 12%，預計半導體和通訊設備子行業將實現強勁的盈利增長。鑑於網路產業獲利放緩，該行將將網路產業的權重下調5.3%至36.5%，惟仍維持超配立場。
金融板塊方面，考慮到香港IPO熱潮，以及預計股市將保持高成交量，集團對券商前景樂觀，因此將其權重提高1.6%至12.1%。對於中證監近日嚴打跨境炒股，花旗認為，對中資券商業務影響不大。
花旗的H股買入首選名單
股份
目標價
騰訊(700)
763港元
友邦(1299)
103港元
恒瑞醫藥(1276)
134港元
五礦資源(1208)
11.2港元
攜程(美:TCOM)
82港元
中金(3908)
27.66港元
瀾起科技(6809)
305港元
ASMPT(522)
180港元